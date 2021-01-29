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«Динамо» сыграло вничью с «Актобе»

18:51
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«Динамо» сыграло вничью с казахстанским «Актобе» в контрольном матче на сборах в Белеке — 2:2. В составе бело-голубых отличились 21-летний Владислав Карапузов и 18-летний Константин Тюкавин.

Товарищеский матч

«Динамо» (Россия) — «Актобе» (Казахстан) — 2:2 (1:1)

Голы: Карапузов, 27 (1:0). Самородов, 37 (1:1). Тюкавин, 50 (2:1). игрок «Актобе», 62 (2:2).

«Динамо»: Лещук, Нойштедтер (Плиев, 60), Ордец (Евгеньев, 60), Варела (Кутицкий, 60), Слепов (Каборе, 60), Моро (Фомин, 60), Шиманьски (Терехов, 60), Карапузов (Грулев, 60), Школик (Москвичев, 60), Лесовой (Липовой, 60), Тюкавин (Захарян, 60).

29 января. Белек. Стадион «Регнум».

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