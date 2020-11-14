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Лига наций: расписание и результаты матчей 14 ноября

09:45
Сборная Португалии сыграет против Франции. Фото twitter.com/equipedefrance
Сборная Португалии сыграет против Франции. Фото twitter.com/equipedefrance

Матчи группового турнира Лиги наций.

Лига А

Португалия — Франция

Видеотрансляция игры на сайте Матч ТВ — 22.45

Португалия — Франция

Швеция — Хорватия

Видеотрансляция игры на сайте Матч ТВ — 22.45

Швеция — Хорватия

Германия — Украина

Видеотрансляция игры на сайте Матч ТВ — 22.45

Германия — Украина

Швейцария — Испания

Видеотрансляция игры на сайте Матч ТВ — 22.45

Швейцария — Испания

Лига С

Азербайджан — Черногория

Видеотрансляция игры на сайте Матч ТВ — 20.00

Азербайджан — Черногория

Кипр — Люксембург

Видеотрансляция игры на сайте Матч ТВ — 20.00

Кипр — Люксембург

Лига D

Мальта — Андорра

Видеотрансляция игры на сайте Матч ТВ — 17.00

Мальта — Андорра

Сан-Марино — Гибралтар

Видеотрансляция игры на сайте Матч ТВ — 17.00

Сан-Марино — Гибралтар

Латвия — Фарерские острова

Видеотрансляция игры на сайте Матч ТВ — 20.00

Латвия — Фарерские острова

Лига наций: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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