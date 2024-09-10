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Болельщики сборной Италии выразили протест Израилю во время матча Лиги наций

Алина Савинова
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Болельщики сборной Италии отвернулись от поля во время исполнения гимна Израиля в матче 2-го тура Лиги наций, сообщает Corriere della Sera.

Игра проходила 9 сентября в Будапеште, где израильской сборной была гарантирована безопасность и отсутствие палестинских флагов на стадионе. Итальянцы обыграли израильтян в этой встрече со счетом 2:1.

Также отмечается, что в первом тайме диктор стадиона призывал к скандированиям в поддержку Израиля, после чего фанаты национальной команды Италии обратились к представителю УЕФА с просьбой прекратить призывы.

Италия с 6 очками лидирует в турнирной таблице 2-й группы Лиги А. Израиль не набрал ни одного балла и располагается на последней строчке. Следующие матчи в Лиге наций команды проведут 10 и 14 октября.

Сборная Израиля по футболу
Сборная Италии по футболу
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