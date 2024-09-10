Матч Германии и Нидерландов в Лиге наций завершился ничьей

Сборная Германии на выезде сыграла вничью с национальной командой Нидерладов в матче 2-го тура Лиги наций — 2:2.

Счет на 2-й минуте встречи открыл нидерландский полузащитник Тиджани Рейндерс. В концовке первого тайма немцы вышли вперед благодаря голам Дениза Ундава и Йозуа Киммиха. На 51-й минуте Дензел Дамфрис снова сделал счет равным.

Команды набрали по 4 очка, однако Германия располагается на первом месте в 3-й группе Лиги А, опережая Нидерланды по дополнительным показателям.