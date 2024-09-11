Кейн — о дубле в 100-м матче за сборную Англии: «Люблю доказывать, что люди ошибаются насчет меня»

Нападающий сборной Англии Гарри Кейн поделился впечатлениями от победного матча 2-го тура Лиги наций с Финляндией (2:0).

31-летний футболист провел 100-ю встречу за национальную команду своей страны и отметился в ней дублем. В честь юбилейного матча нападающий получил золотую кепку.

Англичане набрали 6 очков и занимают второе место в турнирной таблице 2-й группы Лиги В.

«Это был важный вечер для меня, я действительно горжусь. Хочу забивать голы и помогать команде. Всякий раз, когда во мне сомневаются, еще больше жажду доказать людям, что они неправы. Я всегда хочу забивать голы и с нетерпением смотрю в будущее», — цитирует Кейна BBC.

Кейн выступает за сборную Англии с 2015 года. Всего на его счету теперь 68 голов в составе «Трех львов».