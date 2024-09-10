Кейн стал 10-м футболистом со 100+ матчами за сборную Англии
Нападающий сборной Англии Гарри Кейн вышел в стартовом составе национальной команды на матч 2-го тура Лиги наций против Финляндии.
31-летний футболист проводит 100-ю встречу за сборную своей страны. Кейн стал десятым футболистом со 100+ матчами за английскую команду. Этого показателя также достигли Билли Райт (105), Фрэнк Лэмпард (106), Бобби Чарльтон (106), Эшли Коул (107), Бобби Мур (108), Стивен Джеррард (114), Дэвид Бекхэм (115), Уэйн Руни (120), Питер Шилтон (125).
В честь юбилейного матча в составе сборной Англии Кейн играет в золотых бутсах.
Игра между Англией и Финляндией проходит в Лондоне. «СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ман. Сити
|3
|3
|0
|0
|9-2
|9
|
2
|Ливерпуль
|3
|3
|0
|0
|7-0
|9
|
3
|Брайтон
|3
|2
|1
|0
|6-2
|7
|
4
|Арсенал
|3
|2
|1
|0
|5-1
|7
|
5
|Ньюкасл
|3
|2
|1
|0
|4-2
|7
|
6
|Астон Вилла
|3
|2
|0
|1
|4-4
|6
|
7
|Брентфорд
|3
|2
|0
|1
|5-4
|6
|
8
|Борнмут
|3
|1
|2
|0
|5-4
|5
|
9
|Нот. Форест
|3
|1
|2
|0
|3-2
|5
|
10
|Челси
|3
|1
|1
|1
|7-5
|4
|
11
|Тоттенхэм
|3
|1
|1
|1
|6-3
|4
|
12
|Фулхэм
|3
|1
|1
|1
|3-3
|4
|
13
|МЮ
|3
|1
|0
|2
|2-5
|3
|
14
|Вест Хэм
|3
|1
|0
|2
|4-5
|3
|
15
|Лестер
|3
|0
|1
|2
|3-5
|1
|
16
|Ипсвич
|3
|0
|1
|2
|2-7
|1
|
17
|Кр. Пэлас
|3
|0
|1
|2
|2-5
|1
|
18
|Вулверхэмптон
|3
|0
|1
|2
|3-9
|1
|
19
|Саутгемптон
|3
|0
|0
|3
|1-5
|0
|
20
|Эвертон
|3
|0
|0
|3
|2-10
|0
|14.09
|14:30
|
Саутгемптон – МЮ
|- : -
|14.09
|17:00
|
Брайтон – Ипсвич
|- : -
|14.09
|17:00
|
Кр. Пэлас – Лестер
|- : -
|14.09
|17:00
|
Фулхэм – Вест Хэм
|- : -
|14.09
|17:00
|
Ливерпуль – Нот. Форест
|- : -
|14.09
|17:00
|
Ман. Сити – Брентфорд
|- : -
|14.09
|19:30
|
Астон Вилла – Эвертон
|- : -
|14.09
|22:00
|
Борнмут – Челси
|- : -
|15.09
|16:00
|
Тоттенхэм – Арсенал
|- : -
|15.09
|18:30
|
Вулверхэмптон – Ньюкасл
|- : -
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|7
|
|
Нони Мадуэке
Челси
|3
|
|
Луис Диас
Ливерпуль
|3
|П
|
|
Коул Палмер
Челси
|4
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|3
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Фабиан Шер
Ньюкасл Юнайтед
|1
|1
|0
|
|
Эшли Янг
Эвертон
|1
|1
|0
|
|
Деклан Райс
Арсенал
|3
|0
|1