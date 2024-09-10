Сборные Албании и Грузии сыграют в матче 2-го тура Лиги наций УЕФА во вторник, 10 сентября. Команды выступают в Лиге В. Игра пройдет на стадионе «Эйр Албания» в Тиране. Стартовый свисток прозвучит в 21.45 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию игрового дня Лиги наций. Основные события матча Албания — Грузия будут доступны в матч-центре нашего сайта. В прямом эфире игру будет показывать платформа Okko Sport, трансляция доступна по платной подписке на онлайн-кинотеатр.

Команды играют в группе 1. В 1-м туре Лиги наций Албания победила Украину со счетом 2:1 в гостевом матче на нейтральном поле, а Грузия дома обыграла Чехию (4:1).

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