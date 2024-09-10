Нидерланды — Германия: стартовые составы на матч Лиги наций

Стали известны стартовые составы на матч между сборными Нидерландов и Германии во 2-м туре Лиги наций.

Игра пройдет на «Йохан Кройфф Арене» в Амстердаме. Начало — в 21.45 по московскому времени.

Нидерланды: Вербрюгген, Аке, ван Дейк, де Лигт, Дюмфрис, Гравенберх, Рейндерс, Шутен, Гакпо, Бробби, Симонс.

Германия: тер Штеген, Раум, Шлоттербек, Та, Киммих, Гросс, Хаверц, Андрих, Мусиала, Виртц, Ундав.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча Нидерланды — Германия.