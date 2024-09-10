Глава Казахстанской федерации футбола после 0:3 со Словенией: «Никакой трагедии не случилось»

Президент Казахстанской федерации футбола Адилет Барменкулов поддержал главного тренера сборной страны Станислава Черчесова после поражения от Словении во 2-м туре Лиге наций (0:3).

«Станислав Саламович пока после матча со словенцами ничего не говорил, но я как президент Федерации могу сказать, что в этом матче никакой трагедии не случилось. Я даже рад, что Черчесов и я видим истинную картину, теперь нам есть с чем сравнивать. Станиславу Саламовичу сейчас стало более понятно, что ему стоит делать и каким образом принимать решение», — цитирует Барменкулова Sport24.

Глава Казахстанской федерации футбола отметил, что игрокам национальной команды в матче со словенцами не хватило физики.

«Вопрос даже не в перелете, а в подготовке отдельного игрока. Считаю, произошли полезные вещи, и перспектива на данный момент такова — сборная выстроится при Черчесове», — добавил он.

Сборная Казахстана с одним очком занимает последнее место в турнирной таблице 3-й группы Лиги В. В октябре команда Черчесова проведет еще одну игру против Словении и встретится с Австрией.