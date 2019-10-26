Яя Туре: «Сегодня мы вошли в историю «Циндао Хайню». Мы вышли в суперлигу Китая!!!»

Полузащитник «Циндао Хайню» Яя Туре поделился эмоциями после продвижения своей команды в китайскую суперлигу.

— Сегодня мы вошли в историю «Циндао Хайню». Мы вышли в суперлигу Китая!!! В следующем сезоне «Хайню» будет там, где и должен быть. Я горжусь тем, что помогаю «Хайню», но я хочу титул! Еще одна игра до завершения сезона, — написал 36-летний игрок в своем Twitter.

Туре перешел в «Циндао Хайню» летом 2019 года. В прошлом сезоне провел пять матчей за «Олимпиакос» после чего покинул клуб в декабре 2018 года.