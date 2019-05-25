"Спортинг" выиграл Кубок Португалии, по пенальти обыграв "Порту"

"Спортинг" победил "Порту" в финальном матче Кубка Португалии (2:2, пенальти - 5:4). Голом в составе зелено-белых отметился нападающий Бас Дост, еще один мяч в свои ворота забил полузащитник Данилу Перейра. У "драконов" отличились форвард Франсиску Соарес и защитник де Алмейда Монтейру Фелипе.

Кубок Португалии

Финал

"Спортинг" - "Порту" - 2:2 д.в. (1:1, 0:0, 1:1). Пенальти - 5:4

Голы: Соарес, 40 (0:1). Данилу Перейра, 45 - в свои ворота (1:1). Дост, 101 (2:1). Фелипе, 120+1 (2:2).

Серия пенальти: Дост - 0:0 (штанга). Соарес - 0:1. Данилу Перейра - 0:2. Бруну Фернандеш - 1:2. Пепе - 1:2 (штанга). Матье - 2:2. Адриан - 2:3. Рафинья - 3:3. Эрнани - 3:4. Коатес - 4:4. Фернанду - 4:4 (вратарь). Луиз Феллипе - 5:4.

"Спортинг": Рибейру, Матье, Коатес, Бруну Гашпар (Илори, 65), Гудель (Думбья, 90+3), Бруну Фернандеш, Акунья, Вендел (Жефферсон, 105), Диаби (Дост, 74), Рафинья, Луиз Феллипе.

"Порту": Вана, Пепе, Фелипе, Теллес (Фернанду, 105), Эдер Милитау (Эрнани, 102), Брахими, Данилу Перейра, Эррера, Отавиу (Вилсон Манафа, 77), Марега (Адриан, 99), Соарес.

Предупреждения: Бруну Гашпар, 25. Гудель, 39. Коатес, 90+4. Соарес, 96. Данилу Перейра, 99. Теллес, 105. Рафинья, 107. Луиз Феллипе, 113. Вилсон Манафа, 120. Бруну Фернандеш, 120.

Судья: Жорже де Соуза.

25 мая. Лиссабон. Стадион "Estadio Nacional".

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