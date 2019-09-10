Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в эфире канала «Россия 24» признался, что не может вечно давать шансы полузащитнику Антону Миранчуку. В сентябрьских матчах отборочного турнира Евро-2020 национальная команда обыграла Шотландию (2:1) и Казахстан (1:0).

— Александр Головин старается быть лидером сборной, но пока есть ощущение, что он только идет к этому званию.

— Самое главное, что он свою работу выполняет. Перед игрой с ним индивидуально разговаривали, и я считаю, что ему нужно больше «точек» ставить — голы, передачи отдавать. У него вчера была пара моментов, но не реализовал, хотя голевую отдал. Кроме того, одного игрока нельзя отделять от остальной команды. Головин зависит в том числе от других исполнителей. Ионов вышел на замену, чуть по другому стало — они уже пару игр сыграли и теперь стали хорошо понимать друг друга. Команда Головину полностью доверяет: штрафные, угловые, но нужен баланс. Он на правильном пути. Переход в «Монако» — отличный шаг со стороны Головина, мы в сборной приветствуем его решение.

— Гильерме ошибся в матче с Шотландией, как вы на это отреагировали?

— Я не считаю, что это ошибка вратаря. Если бы Джикия не побежал в ту зону, Гильерме спокойно бы взял мяч. Произошел небольшой казус. Меня больше интересует не сама ошибка, а что случается после нее. Он отыграл отлично, мы в Гильерме не сомневаемся.

— В чем проблема Антона Миранчука? В «Локо» он на ведущих ролях, но в сборной не может стать основным.

— Слово «проблема» мы не любим. Миранчуку шанс дается, и его нужно использовать — тогда он закрепится в основе. В «Локо» они с братом играют постоянно и как мне кажется, чувствуют там себя более свободно, чем в сборной. Хотя я их не закрепощаю. Давайте потерпим, другое дело, что говорят про суммы в 84 миллиона евро, и ей надо соответствовать. Скоро начинается Лига чемпионов, для нас и для него это лакмусовая бумажка. Мы не можем вечно давать шансы, и Миранчук должен это понимать.

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