Сборная России отправилась на матч с Кипром

Сборная России отправилась из отеля на гостевой матч отборочного турнира чемпионата Европы-2020 матч с Кипром. Начало встречи — в 19.00 (мск).

Если Россия не проиграет, то досрочно получит путевку в финальный турнир Евро-2020.

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Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира