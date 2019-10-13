Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Теги

Горячие темы

Авторские рубрики

Новости   //    Футбол   //    Чемпионат Европы   //    Euro-2020

Сборная России отправилась на матч с Кипром

17:19
Теги:

Сборная России отправилась из отеля на гостевой матч отборочного турнира чемпионата Европы-2020 матч с Кипром. Начало встречи — в 19.00 (мск).

Если Россия не проиграет, то досрочно получит путевку в финальный турнир Евро-2020.

Сборная России по футболу: состав, новости и материалы //
Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира

Кипр — Россия

Опрос

проголосовало: 10218
Все опросы
Как закончится матч отбора Евро-2020 Кипр — Россия?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: Сборная России в октябре-2019: против Шотландии и Кипра




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир