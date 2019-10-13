Сборная России отправилась на матч с Кипром
17:19
Сборная России отправилась из отеля на гостевой матч отборочного турнира чемпионата Европы-2020 матч с Кипром. Начало встречи — в 19.00 (мск).
Если Россия не проиграет, то досрочно получит путевку в финальный турнир Евро-2020.
На стадион! ? pic.twitter.com/5XZTwLR98s— Сборная России (@TeamRussia) October 13, 2019
Сборная России по футболу: состав, новости и материалы //
Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира
Опрос
проголосовало: 10218Все опросы
Как закончится матч отбора Евро-2020 Кипр — Россия?
Материалы сюжета: Сборная России в октябре-2019: против Шотландии и Кипра
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...