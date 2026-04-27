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27 апреля, 19:27

«Металлург» победил «Ак Барс» и сравнял счет в серии 1/2 финала плей-офф КХЛ

Алина Савинова
27 апреля. «Металлург» победил «Ак Барс» (4:2) во втором матче полуфинала Кубка Гагарина.
Фото ХК «Металлург»

«Металлург» на своем льду обыграл «Ак Барс» во втором матче полуфинальной серии плей-офф КХЛ — 4:2.

Голы магнитогорской команды забили Даниил Вовченко, Никита Михайлис, Сергей Толчинский и Роман Канцеров, на счету которого также две результативные передачи. У казанцев 2 (1+1) очка набрал Александр Хмелевский и еще одну шайбу забросил Артем Галимов.

«Металлург» сравнял счет в серии до четырех побед — 1-1. Первая игра команд, которая проходила 25 апреля в Магнитогорске, завершилась со счетом 5:2 в пользу «Ак Барса».

Следующий матч команды проведут в среду, 29 апреля, в Казани. Начало — в 19.30 по московскому времени.

FONBET КХЛ. Плей-офф. 1/2 финала. Матч №2
27 апреля, 17:00. Арена-Металлург (Магнитогорск)
Металлург Мг
Ак Барс

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КХЛ
ХК Ак Барс
ХК Металлург (Магнитогорск)
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