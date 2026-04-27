«Металлург» победил «Ак Барс» и сравнял счет в серии 1/2 финала плей-офф КХЛ

«Металлург» на своем льду обыграл «Ак Барс» во втором матче полуфинальной серии плей-офф КХЛ — 4:2.

Голы магнитогорской команды забили Даниил Вовченко, Никита Михайлис, Сергей Толчинский и Роман Канцеров, на счету которого также две результативные передачи. У казанцев 2 (1+1) очка набрал Александр Хмелевский и еще одну шайбу забросил Артем Галимов.

«Металлург» сравнял счет в серии до четырех побед — 1-1. Первая игра команд, которая проходила 25 апреля в Магнитогорске, завершилась со счетом 5:2 в пользу «Ак Барса».

Следующий матч команды проведут в среду, 29 апреля, в Казани. Начало — в 19.30 по московскому времени.

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