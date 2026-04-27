«Металлург» победил «Ак Барс» и сравнял счет в серии 1/2 финала плей-офф КХЛ
«Металлург» на своем льду обыграл «Ак Барс» во втором матче полуфинальной серии плей-офф КХЛ — 4:2.
Голы магнитогорской команды забили Даниил Вовченко, Никита Михайлис, Сергей Толчинский и Роман Канцеров, на счету которого также две результативные передачи. У казанцев 2 (1+1) очка набрал Александр Хмелевский и еще одну шайбу забросил Артем Галимов.
«Металлург» сравнял счет в серии до четырех побед — 1-1. Первая игра команд, которая проходила 25 апреля в Магнитогорске, завершилась со счетом 5:2 в пользу «Ак Барса».
Следующий матч команды проведут в среду, 29 апреля, в Казани. Начало — в 19.30 по московскому времени.
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|П
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|Авангард
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|2
|Автомобилист
|0
|0
|0
|0
|3
|Адмирал
|0
|0
|0
|0
|4
|Ак Барс
|0
|0
|0
|0
|5
|Амур
|0
|0
|0
|0
|6
|Барыс
|0
|0
|0
|0
|7
|Металлург Мг
|0
|0
|0
|0
|8
|Нефтехимик
|0
|0
|0
|0
|9
|Салават Юлаев
|0
|0
|0
|0
|10
|Сибирь
|0
|0
|0
|0
|11
|Трактор
|0
|0
|0
|0
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Динамо М
|0
|0
|0
|0
|2
|Динамо Мн
|0
|0
|0
|0
|3
|Лада
|0
|0
|0
|0
|4
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|5
|Северсталь
|0
|0
|0
|0
|6
|СКА
|0
|0
|0
|0
|7
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|8
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|9
|Торпедо НН
|0
|0
|0
|0
|10
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|11
|Шанхай Дрэгонс
|0
|0
|0
|0
Результаты / календарь
5.09
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10.09
|5.09
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|Спартак – Торпедо НН
|- : -
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|Ак Барс – Сибирь
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|00:00
|СКА – Лада
|- : -
|5.09
|00:00
|Автомобилист – Динамо М
|- : -
|5.09
|00:00
|Северсталь – Салават Юлаев
|- : -
|5.09
|00:00
|Локомотив – Трактор
|- : -
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