«Зальцбург» и «Ливерпуль» сыграли вничью в товарищеском матче. Брюстер сделал дубль

Нападающий «Ливерпуля» Риан Брюстер сделал дубль в товарищеском матче против «Зальцбурга». Встреча завершилась со счетом 2:2.

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«Зальцбург» — «Ливерпуль» — 2:2 (2:0)

Голы: Дака, 3 (1:0). Дака, 13 (2:0). Брюстер, 72 (2:1). Брюстер, 81 (2:2).

«Ливерпуль»: Алиссон (Адриан, 63), ван Дейк (Филлипс, 56), Робертсон (Цимикас, 65), Гомес (Куметио, 64), Уильямс (Груич, 64), Вайналдум (Брюстер, 64), Фабинью (Милнер, 46), Кейта (Джонс, 46), Роберту Фирмину (Минамино, 46), Салах (Хувер, 63), Мане (Эллиотт, 64).

«Зальцбург»: Коронел (Вальке, 46), Ульмер (Фаркаш, 63), Рамалью (Соле, 63), Онгене (Кристенсен, 46), Фалльци, Юнузович (Камара, 63), Собослои (Окафор, 31. Окугава, 82), Мвепу (Зейвальд, 73), Бернед (Сучич, 73), Дака (Адаму, 73), Бериша (Койта, 46).

Предупреждения: Онгене, 26. Дака, 45.

Судья: Мукенхаммер (Австрия).

25 августа. Зальцбург. Стадион «Ред Булл Арена».