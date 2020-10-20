«Вулверхэмптон» обыграл «Лидс»
«Вулверхэмптон» одолел «Лидс» в 5-м туре чемпионата Англии — 1:0. Единственный мяч провел Рауль Хименес на 70-й минуте. В начале 2-го тайма у «волков» не был засчитан гол после консультации с ВАР.
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Премьер-лига
5-й тур
«Лидс» — «Вулверхэмптон» — 0:1 (0:0)
Гол: Хименес, 70.
«Лидс»: Меллье, Даллас, Кох, Стрейк (Пабло Эрнандес, 75), Эйлинг, Клих, Филлипс, Родриго, Бэмфорд, Элдер Кошта (Поведа, 71), Харрисон (Рафинья, 82).
«Вулверхэмптон»: Руй Патрисиу, Боли, Коади, Семеду, Саисс, Килмен, Жоау Моутинью (Невеш, 82), Дендонкер, Хименес, Поденсе (Траоре, 65), Педру Нету (Марсал, 89).
Предупреждения: Эйлинг, 15. Филлипс, 61. Жоау Моутинью, 66.
Судья: Кут.
19 октября. Лидс. Стадион «Элланд Роуд».
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/england/premier/2020-2021/