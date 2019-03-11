Вратарю "Ливерпуля" порезали лицо в баре

Вратарь "Ливерпуля" Шамал Джордж подвергся нападению в одном из баров в центре города, информирует BBC. Инцидент произошел ночью 9 марта, когда преступники нанесли порезы на лицо 21-летнего голкипера, а также его брата.

Полиция ищет нападавших. Джордж обратился к болельщикам со словами благодарности за поддержку.

– Ваша поддержка значит очень много для меня. Спасибо, – написал футболист в Твиттере.

– Футбольный клуб „Ливерпуль“ потрясен тем, что Шамаль и член его семьи подверглись такому ужасному испытанию. Мы предложим Шамалю и его семье любую необходимую им поддержку.



Дело теперь в руках полиции Мерсисайда, и мы ответим на все запросы от них. Мы также призываем всех, у кого есть информация об этом инциденте, сообщить ее", – отметил представитель "Ливерпуля".