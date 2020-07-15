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Уле Гуннар Сульшер: «Говорить об ФФП и «Ман Сити» — не моя работа. Пусть это обсуждают другие»

14:18

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер поделился мнением об отмене дисквалификации «Манчестер Сити» в еврокубках.

— Другие имеют право обсуждать это решение, что они и делают, но это не моя работа, — цитирует Sky Sports Сульшера. — Моя работа — в том, чтобы думать о следующем матче и делать свое дело правильно. Финансовый фейр-плей нужен для того, чтобы поддерживать финансовую состоятельность клубов. Думаю, что это важно. К тому же, фейр-плей показывает нам, каких правил придерживаться. Пусть другие обсуждают, что правильно, а что — нет.

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