Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер поделился мнением об отмене дисквалификации «Манчестер Сити» в еврокубках.

— Другие имеют право обсуждать это решение, что они и делают, но это не моя работа, — цитирует Sky Sports Сульшера. — Моя работа — в том, чтобы думать о следующем матче и делать свое дело правильно. Финансовый фейр-плей нужен для того, чтобы поддерживать финансовую состоятельность клубов. Думаю, что это важно. К тому же, фейр-плей показывает нам, каких правил придерживаться. Пусть другие обсуждают, что правильно, а что — нет.