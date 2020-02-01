Уилшир больше не выйдет на поле в этом сезоне

Полузащитник «Вест Хэма» Джек Уилшир уже не сыграет в этом сезоне после операции на грыже.

В своем втором сезоне в составе «молотобойцев» после перехода из «Арсенала» свободным агентом Уилшир отметился только двумя появлениями с первых минут в рамках премьер-лиги. Последний раз Уилшир выходил на поле 19 октября.

— Смейтесь надо мной, но помните, что я — человек, которое лишь хочет надеть свои бутсы и играть в футбол. Единственное, в данный момент мой организм не позволяет мне делать это. Мне больно, но я вернусь, — написал Уилшир в Instagram.

После окончания этого сезона у полузащитника останется еще целый год по контракту, по которому он получает 100 тысяч фунтов в неделю.