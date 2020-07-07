Уэлбек забил первый гол в АПЛ за 682 дня. И сразу шедевр!

Нападающий «Уотфорда» Дэнни Уэлбек вывел команду вперед в матче 34-го тура чемпионата Англии против «Норвича». 29-летний англичанин поразил ворота соперника эффектным ударом в падении через себя.

Этот гол стал для экс-форварда «Манчестер Юнайтед» и «Арсенала» первым в АПЛ с августа 2018 года. Последний раз он отличился в составе «Арсенала» в игре с «Вест Хэмом» (2:1) 682 дня назад.

Последние годы Уэлбек страдал от постоянных травм. За «Уотфорд» он выступает с начала этого сезона и провел в АПЛ 14 неполных игр, из которых только 3 отыграл полностью.