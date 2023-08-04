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Сегодня, 11:48

Том Брэди стал совладельцем «Бирмингема»

Руслан Минаев
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Том Брэди.
Фото ФК «Бирмингем», Twitter

Легендарный квотербек Том Брэди стал одним из владельцев «Бирмингема», сообщает пресс-служба английского клуба.

46-летний экс-игрок в американский футбол в партнерстве с инвестиционной компанией Knighthead Capital Management LLC стал миноритарным владельцем клуба. Победитель семи Супербоулов стент председателем нового консультативного совета и будет работать с правлением клуба.

Брэди будет занимать работой в области глобального маркетинга и выявлением новых возможностей коммерческого партнерства для клуба.

«Бирмингем Сити — культовый клуб с такой большой историей и страстью, и быть частью «синих» — настоящая честь для меня», — цитирует Брэди пресс-служба клуба.

«Бирмингем» выступает в чемпионшипе. В прошлом году «синие» заняли 17-е место в турнирной таблице.

ФК Бирмингем Сити
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