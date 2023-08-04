«Ноттингему» грозят судебные разбирательства из-за долгов перед футболистами и агентами
У «Ноттингема» обнаружены долги на миллионы фунтов перед футболистами и агентами, сообщает Daily Mail.
По данным источника, игрокам, которые ушли из клуба этим летом, до конца июля должны были выплатить бонусы за сохранение места в АПЛ, но этого не произошло. Ожидается, что теперь бонусы будут выплачены до конца августа.
Агенты, которые не получили комиссионные по итогам трансферной кампании «Ноттингема» в прошедшем сезоне, рассматривают возможность подачи судебного иска против клуба. Они готовы пойти на это, если задолженности не будут погашена в ближайшее время.
В сезоне АПЛ-2022/23 «Ноттингем» занял 16-е место, набрав 38 очков в 38 матчах.
Источник: Daily Mail
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|0
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|0
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12
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|0
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|0
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|0
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|Вулверхэмптон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Вест Хэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Борнмут
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Нот. Форест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Бернли
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Шеффилд Юн.
|0
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20
|Лутон Таун
|0
|0
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|11.08
|22:00
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Бернли – Ман. Сити
|- : -
|12.08
|14:30
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Арсенал – Нот. Форест
|- : -
|12.08
|17:00
|
Борнмут – Вест Хэм
|- : -
|12.08
|17:00
|
Брайтон – Лутон Таун
|- : -
|12.08
|17:00
|
Эвертон – Фулхэм
|- : -
|12.08
|17:00
|
Шеффилд Юн. – Кр. Пэлас
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|19:30
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Ньюкасл – Астон Вилла
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|13.08
|16:00
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Брентфорд – Тоттенхэм
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Челси – Ливерпуль
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|
МЮ – Вулверхэмптон
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