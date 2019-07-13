Сульшер еще не определился, кто будет капитаном "МЮ"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер сказал, что еще не принял решения по поводу капитана команды. В прошлом сезоне повязку носил Антонио Валенсия, который летом вернулся в чемпионат Эквадора, перейдя в ЛДУ. По словам норвежского специалиста, в предсезонном туре капитаном будет Эшли Янг.

- У нас есть несколько вариантов того, кто станет капитаном. Когда начнется сезон, мы объявим об этом. Посмотрим, как пройдет предсезонка, но Янг будет пока носить повязку, пока мы не примем окончательное решение, - цитирует Goal Сульшера.