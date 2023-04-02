Стив Купер огорчен игрой «Ноттингема» против «Вулверхэмптона»

Главный тренер «Ноттингем Форест» Стив Купер расстроен тем, что его команде не удалось обыграть «Вулверхэмптон» (1:1).

«Есть результат, а есть выступление. Результатом я недоволен, мы могли забить еще два или три мяча и все закончить», — цитирует Купера BBC Sport.

«Ноттингем» идет на 14-м месте в турнирной таблице АПЛ. 4 апреля команда сыграет против «Лидса».