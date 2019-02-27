СМИ: Сарри оставил Аррисабалагу в запасе на игру с "Тоттенхэмом"

Вратарь "Челси" Кепа Аррисабалага останется в запасе на матч чемпионата Англии против "Тоттенхэма". Место в воротах займет 37-летний Вилли Кабальеро, утверждает Sky Italia.

В финале Кубка английской лиги против "Манчестер Сити" у Аррисабалаги возник конфликт с главным тренером Маурицио Сарри. Голкипер на 119-й минуте при счете 0:0 получил повреждение. Сарри уже подготовил замену, но испанец отказался уходить с поля. Специалист был возмущен и даже хотел уйти в подтрибунное помещение.

В результате "Челси" проиграл серию пенальти со счетом 3:4, Аррисабалага отразил один 11-метровый удар.

Официальные составы на игру будут объявлены в ближайшее время.

"Челси" - "Тоттенхэм": чемпионат Англии по футболу, 28-й тур, онлайн-трансляция матча, начало - в 23.00 (время московское)