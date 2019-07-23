Сессеньоном интересуются "ПСЖ" и "Ювентус", но он выберет "Тоттенхэм"

Хавбек "Фулхэма" Райан Сессеньон в ближайшее время перейдет в "Тоттенхэм", утверждает London Evening Standart. Главной проблемой трансфера остается стоимость Сессеньона. "Фулхэм" просит за 19-летнего полузащитника английской молодежки не меньше 40 миллионов фунтов. "Шпоры" же настаивают на 25 миллионах, ведь у Сессеньона остался всего год контракта, и следующим летом он может уйти из "Фулхэма" бесплатно.

Интерес к Сессеньону проявляет ряд европейских клубов, включая "ПСЖ", "Ювентус", "Манчестер Юнайтед" и "Боруссию" из Дортмунда, но футболист предпочитает остаться в Лондоне.

В сезоне-2018/19 Сессеньон провел 41 матч и забил 2 мяча.