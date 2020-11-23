Роджерс: «Ливерпуль» заслужил победу, мы не были достаточно агрессивными»

Главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс подвел итоги матча 9-го тура чемпионата Англии против «Ливерпуля» (0:3).

«В первом тайме мы были слишком пассивны и пытались контролировать пространство, но мы пропустили плохие голы. У нас была хорошая возможность забить на контратаке, но в целом, когда вы так пассивны, ваш футбол совсем не тот. Мы не были достаточно агрессивными.

«Ливерпуль» заслужил победу. Наши ребята, вернувшиеся после перерыва на сборные, были не такими сплоченными», – приводит слова Роджерса BBC Sport.