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Роджерс: «Ливерпуль» заслужил победу, мы не были достаточно агрессивными»

04:00
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Главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс подвел итоги матча 9-го тура чемпионата Англии против «Ливерпуля» (0:3).

«В первом тайме мы были слишком пассивны и пытались контролировать пространство, но мы пропустили плохие голы. У нас была хорошая возможность забить на контратаке, но в целом, когда вы так пассивны, ваш футбол совсем не тот. Мы не были достаточно агрессивными.

«Ливерпуль» заслужил победу. Наши ребята, вернувшиеся после перерыва на сборные, были не такими сплоченными», – приводит слова Роджерса BBC Sport.

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