Пол Скоулз раскритиковал игру Вегхорста

Экс-игрок национальной сборной Англии и «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз недоволен игрой нападающего манчестерской команды Ваута Вегхорста.

«Ваут бегает без мяча, носится по всему полю, однако у него нет мастерства, которое необходимо для того, чтобы выступать за «Манчестер Юнайтед», — цитирует Скоулза Daily Mail.

В нынешнем сезоне АПЛ Вегхорст участвовал в 7 матчах, в которых отметился одной результативной передачей.