Почеттино может вернуться на пост главного тренера «Тоттенхэма»

Маурисио Почеттино может вернуться на пост главного тренера «Тоттенхэма», сообщает TalkSPORT.

По данным источника, руководство рассматривает кандидатуру аргентинца на возможную замену Антонио Конте. Сам тренер не против занять этот пост снова.

Сообщалось, что переговоры между «Тоттенхэмом» и тренером уже ведутся.

Маурисио Почеттино возглавлял «Тоттенхэм» с лета 2014 года по ноябрь 2019.

50-летний аргентинец остается безработным с момента увольнения из «ПСЖ» летом 2022 года.