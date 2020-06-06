Одион Игало: «Боялся, что «МЮ» не сможет продлить мою аренду»

Нападающий Одион Игало, выступающий за «Манчестер Юнайтед» на правах аренды из «Шанхай Шеньхуа», поделился эмоциями от продления арендного соглашения до зимы 2021 года.

— Я очень боялся, что этого не случится, — приводит Sky Sports слова Игало. — В «Шанхай Шеньхуа» хотели, чтобы я вернулся назад. Там в меня верят и знают, на что я способен. Хочу сказать руководству «Шанхая» спасибо за то, что оно пошло мне навстречу. Также, спасибо Уле Гуннару Сульшеру за настойчивость. Мне скоро исполнится 31 год, играть за «МЮ» для меня — просто невероятно. Скоро я уже буду заканчивать с футболом, от этого я вдвойне рад, что попал к «красным дьяволам». Хочу наслаждаться каждой секундой, которую провожу здесь.

Игало выступает за «МЮ» с зимы 2020 года, на его счету 4 гола и 1 результативная передача в 8 матчах за команду.