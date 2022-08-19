«Ноттингем Форест» купил полузащитника «Вулверхэмптона» Гиббс-Уайта

«Ноттингем Форест» оформил попку у «Вулверхэмптона» полузащитника Моргана Гиббс-Уайта, сообщает сайт клуба.

22-летний хавбек заключил контракт с «Ноттингемом» на пять лет.

Ранее появлялась информация, что сумма сделки составит более 40 миллионов фунтов стерлингов.

В прошлом сезоне нападающий выступал за «Шеффилд Юнайтед» на правах аренды. Футболист провел 40 матчей, на его счету 13 голов и 10 результативных передач.