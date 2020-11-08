Нападающий «Фулхэма» мог спасти команду от поражения, но пробил «паненкой». Видео
«Фулхэм» проиграл «Вест Хэму» в 8-м туре чемпионата Англии (0:1). На 98-й минуте «дачники» могли сравнять счет, так как судья назначил одиннадцатиметровый в ворота «молотобойцев». К мячу подошел нападающий Адемола Лукман и пробил в стиле Антонина Паненки по центру ворот, с чем голкипер с легкостью справился.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.