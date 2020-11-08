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Нападающий «Фулхэма» мог спасти команду от поражения, но пробил «паненкой». Видео

01:39

«Фулхэм» проиграл «Вест Хэму» в 8-м туре чемпионата Англии (0:1). На 98-й минуте «дачники» могли сравнять счет, так как судья назначил одиннадцатиметровый в ворота «молотобойцев». К мячу подошел нападающий Адемола Лукман и пробил в стиле Антонина Паненки по центру ворот, с чем голкипер с легкостью справился.

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