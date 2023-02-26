Уоткинс — первый игрок «Астон Виллы», отметившийся в пяти матчах АПЛ подряд

Нападающий «Астон Виллы» Олли Уоткинс отметился голом в матче против «Эвертона» (2:0) в 25-м туре чемпионата Англии.

Таким образом, форвард забил в пятом матче за бирмингемцев в АПЛ подряд и стал первым игроком с этим достижением в истории клуба.

В этом сезоне на счету Уоткинса 26 матчей, 9 голов и 4 результативные передачи во всех турнирах.