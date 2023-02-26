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Сегодня, 10:44

Уоткинс — первый игрок «Астон Виллы», отметившийся в пяти матчах АПЛ подряд

Руслан Минаев
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Нападающий «Астон Виллы» Олли Уоткинс отметился голом в матче против «Эвертона» (2:0) в 25-м туре чемпионата Англии.

Таким образом, форвард забил в пятом матче за бирмингемцев в АПЛ подряд и стал первым игроком с этим достижением в истории клуба.

В этом сезоне на счету Уоткинса 26 матчей, 9 голов и 4 результативные передачи во всех турнирах.

ФК Астон Вилла
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И В Н П +/- О
1
 Арсенал 24 18 3 3 52-23 57
2
 Ман. Сити 25 17 4 4 64-25 55
3
 МЮ 24 15 4 5 41-28 49
4
 Тоттенхэм 24 13 3 8 44-35 42
5
 Ньюкасл 23 10 11 2 35-15 41
6
 Фулхэм 25 11 6 8 36-31 39
7
 Брайтон 22 10 5 7 39-29 35
8
 Ливерпуль 23 10 6 7 38-28 36
9
 Брентфорд 23 8 11 4 37-30 35
10
 Челси 23 8 7 8 23-23 31
11
 Астон Вилла 24 9 4 11 30-38 31
12
 Кр. Пэлас 24 6 9 9 21-31 27
13
 Нот. Форест 24 6 7 11 18-42 25
14
 Лестер 24 7 3 14 36-42 24
15
 Вулверхэмптон 24 6 6 12 18-33 24
16
 Вест Хэм 24 6 5 13 23-29 23
17
 Лидс 24 5 7 12 29-39 22
18
 Эвертон 24 5 6 13 17-32 21
19
 Борнмут 24 5 6 13 22-48 21
20
 Саутгемптон 24 5 3 16 19-41 18
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36 тур
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38 тур
24.02 23:00
Фулхэм – Вулверхэмптон
 1 : 1
25.02 15:30
Ньюкасл – Брайтон
 - : -
25.02 18:00
Эвертон – Астон Вилла
 0 : 2
25.02 18:00
Лидс – Саутгемптон
 1 : 0
25.02 18:00
Лестер – Арсенал
 0 : 1
25.02 18:00
Вест Хэм – Нот. Форест
 4 : 0
25.02 20:30
Борнмут – Ман. Сити
 1 : 4
25.02 22:45
Кр. Пэлас – Ливерпуль
 0 : 0
26.02 16:30
Тоттенхэм – Челси
 - : -
5.04 22:00
МЮ – Брентфорд
 - : -
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Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 27
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

 17
Айван Тони

Айван Тони

Брентфорд

 14
П
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 12
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 8
Кристиан Эриксен

Кристиан Эриксен

Манчестер Юнайтед

 7
И К Ж
Каземиру

Каземиру

Манчестер Юнайтед

 17 1 5
Нелсон Семеду

Нелсон Семеду

Вулверхэмптон Уондерерс

 22 1 5
Тайрик Митчелл

Тайрик Митчелл

Кристал Пэлас

 22 1 4
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