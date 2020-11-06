Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес прокомментировал информацию о возможном увольнении главного тренера «Манчестер Юнайтед» Дэвида Мойеса.

— Все тренеры находятся под давлением, — приводит Goal.com слова Мойеса. — В «Манчестер Юнайтед», пожалуй, наибольшее давление по сравнению со всеми остальными клубами мира. Мы все знаем, что происходит, когда ты недостаточно часто побеждаешь.

Мойес возглавлял «Манчестер Юнайтед» с августа 2013 года по апрель 2014 года. Шотландский специалист был уволен из клуба за неудовлетворительные результаты.