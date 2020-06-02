Моура назвал Кейна легендой АПЛ

Нападающий «Тоттенхэма» Лукас Моура поделился мнением об одноклубнике Харри Кейне. Бразилец назвал англичанина легендой АПЛ.

— Для меня Кейн уже стал легендой АПЛ, — приводит слова Моуры Goal. — У него невероятная способность забивать голы как правой, так и левой ногой. Он очень силен. Бьет сильно, очень.

Кейн очень конкурентоспособен, он хочет выиграть каждую игру, быть лучшим на каждой тренировке. Это сильно подтолкнуло меня к прогрессу в своей игре. Если не буду выкладываться по полной, это повлияет на него. Выразит недовольство этим, так что я стану лучшим игроком для «шпор».