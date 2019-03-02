Маурицио Сарри: "В Англии тяжело проводить занятия по тактике"

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри рассказал о разнице в тренировках в Англии и Италии. Специалист перед стартом сезона возглавил лондонцев, перейдя в "Челси" из "Наполи".

– С английскими игроками легко работать на интенсивных тренировках, но очень сложно проводить только тактические занятия. В Италии все наоборот. Это не хуже, просто иначе, – цитирует Sky Sports Сарри. – Даже не англичане в премьер-лиге быстро обретают английский менталитет и ведут себя так же. Думаю, мне тоже нужно обрести такой менталитет. Чувствую, что в этом прибавляю.