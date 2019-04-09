Мануэль Пеллегрини: "Во втором тайме матча с "Челси" "Вест Хэм" серьезно прибавил"

Главный тренер "Вест Хэма" Мануэль Пеллегрини - о матче с "Челси" (0:2) в 33-м туре чемпионата Англии.

- Во втором тайме мы серьезно прибавили, но "Челси" все же забил во втором тайме. Исход матча решил первый тайм, - цитирует специалиста ВВС. - Игрок такого класса, как Эден Азар, может делать разные вещи. Обыграть четырех футболистов - это непросто. Но мы могли лучше сыграть в обороне в моменте с этим голом. У нас был шанс на ничью. Я увидел во втором тайме характер нашей команды, но не в первом тайме. Самир Насри? У него были проблемы с икроножной мышцей на разминке, поэтому он не смог сыграть.

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