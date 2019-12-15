«Манчестер Юнайтед» свел вничью матч с «Эвертоном»

В матче 17-го тура чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» принимал «Эвертон». Встреча закончилась вничью со счетом 1:1.

«МЮ» пришлось отыгрываться после того, как Виктор Линделеф забил мяч в свои ворота. Сравнять счет «Юнайтед» помог гол Мэйсона Гринвуда.

Чемпионат Англии. Премьер-лига

17-й тур

«Манчестер Юнайтед» — «Эвертон» — 1:1 (0:1)

Голы: Линделеф, 36 — в свои ворота (0:1). Гринвуд, 77 (1:1).

«Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Ван-Биссака, Линделеф, Магуайр, Шоу, Мактоминэй, Фред, Лингард (Гринвуд, 65), Джеймс (Мата, 86), Марсьяль, Рэшфорд.

«Эвертон»: Пикфорд, Коулман, М.Кин, Мина, Динь (Бэйнс, 25), Ивоби, Дэйвис, Холгейт, Бернард (М.Кин, 70. Ньясс, 89), Калверт-Льюин, Ришарлисон.

Предупреждения: Дэйвис, 5. Ришарлисон, 57. Линделеф, 66.

Судья: Оливер (Англия).

15 декабря. Манчестер. Стадион «Олд Траффорд».

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