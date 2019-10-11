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«Манчестер Юнайтед» следит за восходящей звездой мексиканского футбола

09:55
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Скауты «Манчестер Юнайтед» следят за полузащитником мексиканской «Америки» Себастьяном Кордовой, сообщает Record.

Представители клуба посетили товарищеский матч сборных Мексики и Тринидада и Тобаго (2:0), в котором 22-летний игрок отметился голевой передачей. Поспорить с «МЮ» за Кордову попытаются «Бенфика» и «Севилья».

В текущем сезоне Кордова провел 9 матчей, в которых забил один гол и сделал одну результативную передачу.

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