«Манчестер Юнайтед» следит за восходящей звездой мексиканского футбола

Скауты «Манчестер Юнайтед» следят за полузащитником мексиканской «Америки» Себастьяном Кордовой, сообщает Record.

Представители клуба посетили товарищеский матч сборных Мексики и Тринидада и Тобаго (2:0), в котором 22-летний игрок отметился голевой передачей. Поспорить с «МЮ» за Кордову попытаются «Бенфика» и «Севилья».

В текущем сезоне Кордова провел 9 матчей, в которых забил один гол и сделал одну результативную передачу.