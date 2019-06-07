"Манчестер Юнайтед" предложил Мате новый контракт и объявил об уходе Валенсии и Эрреры

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Хуан Мата может остаться в клубе.
Как сообщает официальный сайт манкунианцев, 31-летнему хавбеку было предложено новое соглашение.
Текущий контракт испанца рассчитан до 30 июня 2019 года.
Также "МЮ" объявил об уходе защитника Антонио Валенсии и полузащитника Андера Эрреры, которым интересуется "ПСЖ".
Валенсия выступал за "Манчестер Юнайтед" с 2009 года. На счету 33-летнего эквадорца 339 матчей за клуб, 25 голов и 62 голевых паса. Эррера играл за "Юнайтед" с 2014 года. За этот период 29-летний испанец провел 189 матчей, забил 20 мячей и отдал 27 результативных передач.
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