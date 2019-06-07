"Манчестер Юнайтед" предложил Мате новый контракт и объявил об уходе Валенсии и Эрреры

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Хуан Мата может остаться в клубе.

Как сообщает официальный сайт манкунианцев, 31-летнему хавбеку было предложено новое соглашение.

Текущий контракт испанца рассчитан до 30 июня 2019 года.

Также "МЮ" объявил об уходе защитника Антонио Валенсии и полузащитника Андера Эрреры​, которым интересуется "ПСЖ"​.

Валенсия выступал за "Манчестер Юнайтед" с 2009 года. На счету 33-летнего эквадорца 339 матчей за клуб, 25 голов и 62 голевых паса. Эррера играл за "Юнайтед" с 2014 года. За этот период 29-летний испанец провел 189 матчей, забил 20 мячей и отдал 27 результативных передач.