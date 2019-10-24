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«Манчестер Юнайтед» поздравил Руни с днем рождения

11:30
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«Манчестер Юнайтед» поздравил с днем рождения своего бывшего нападающего Уэйна Руни. Cегодня ему исполнилось 34 года. Сейчас он выступает за «Ди Си Юнайтед», а с 2020 года станет игроком «Дерби».

Уэйн Руни — рекордсмен по количеству голов за «МЮ» (253). Вместе с командой он пять раз выиграл чемпионат Англии, один раз — Кубок Англии, трижды побеждал в Кубке лиги. Также он выиграл Лигу чемпионов и Лигу Европы, Суперкубок Англии (четырежды) и клубный чемпионат мира. Также он выступал за «Эвертон».

Чемпионат Англии по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/england/

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