«Стоук Сити» арендовал форварда «Манчестер Сити» Делапа. Его отец выступал за этот клуб 7 лет

«Стоук Сити» объявил об аренде нападающего «Манчестер Сити» Лиама Делапа.

19-летний англичанин проведет в составе команды сезон-2022/23 и будет играть под 17-м номером.

Делап — воспитанник «Манчестер Сити». В прошлом сезоне он принял участие в 6 матчах основной команды «горожан» и не отличился результативными действиями. Также он забил 8 голов и сделал 2 результативных передачи в 10 играх за молодежную команду.

Лиам Делап — сын бывшего полузащитника сборной Ирландии Рори Делапа, который выступал за «Стоук Сити» с 2006 по 2013 год.