«Манчестер Сити» может вернуть бывшего игрока команды из «Астон Виллы»

«Манчестер Сити» может вернуть бывшего полузащитника команды Дугласа Луиса, сообщает The Athletic.

По информации источника, «горожане» рассматривают возможность обратного выкупа 22-летнего бразильца за 25 миллиона фунтов. Данная опция действует до июля 2021 года.

Дуглас Луиз выступал за «Манчестер Сити» с 2017 по 2019 год, после чего перешел в «Астон Виллу» за 15 миллионов фунтов. В сезоне-2020/21 футболист провел за «виллианов» 16 матчей и сделал 2 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 24,3 миллиона фунтов.