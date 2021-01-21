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«Манчестер Сити» может вернуть бывшего игрока команды из «Астон Виллы»

13:37
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«Манчестер Сити» может вернуть бывшего полузащитника команды Дугласа Луиса, сообщает The Athletic.

По информации источника, «горожане» рассматривают возможность обратного выкупа 22-летнего бразильца за 25 миллиона фунтов. Данная опция действует до июля 2021 года.

Дуглас Луиз выступал за «Манчестер Сити» с 2017 по 2019 год, после чего перешел в «Астон Виллу» за 15 миллионов фунтов. В сезоне-2020/21 футболист провел за «виллианов» 16 матчей и сделал 2 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 24,3 миллиона фунтов.

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