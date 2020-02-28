«Манчестер Сити» интересуется защитником «Эвертона» Холгейтом

«Манчестер Сити» заинтересован в защитнике «Эвертона» Мэйсоне Холгейте, сообщает Goal.com.

По информации источника, «Ман Сити» хочет укрепить центр защиты, чтобы избежать проблем в случае, если кто-то из игроков получит травму и вылетит на долгий срок, учитывая, что Эмерик Ляпорт провел в сезоне-2019/20 лишь 8 матчей из-за проблем со здоровьем. Сообщается, что Холгейт обойдется «горожанам» в 30 миллионов фунтов.

В сезоне-2019/20 23-летний Холгейт провел за «Эвертон» 25 матчей, на его счету 1 гол и 3 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость англичанина в 6,3 миллиона фунтов.