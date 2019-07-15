"Ман Сити" в среду должен играть в Китае, но все еще не может вылететь из Англии

"Манчестер Сити" не может вылететь из Англии в Китай, сообщает Sky Sports. Клуб уже в среду должен провести первый матч турнира "Премьер-лига Азия трофи" против "Вест Хэма", но их рейс в Шанхай отложен уже во второй раз. Изначально планировалось, что они вылетят в субботу, затем рейс перенесли на воскресенье, но и 14 июля вылет не состоялся.

Причиной стали административные проблемы с фирмой, организующей полет.

Полуфинал турнира "Манчестер Сити" - "Вест Хэм" должна состояться 17 июля. В другом полуфинале встретятся "Ньюкасл" и "Вулверхэмптон". 20 июля пройдут финал и матч за третье место.

24 июля в Гонконге "Сити" встретится с местным "Китчи".