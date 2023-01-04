Саа — о Рэшфорде: «Он может все. Я не видел таких талантов со времен Роналду»

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Луи Саа высказался об игре форварда «красных дьяволов» Маркусе Рэшфорде.

«Рэшфорд — тот футболист, который может забить 30-40 голов за сезон. В этом нет никаких сомнений. Он может все. Если Рэшфорд сохранит эту форму и уверенность, его ничто не остановит. Он может добиться всего. Я не видел такого талантливого игрока в «Манчестер Юнайтед» со времен Криштиану Роналду. Ему просто нужна такая же спортивная агрессия и вера в себя, которые выделяют таких футболистов, как Месси и Роналду», — приводит слова Саа Compare.bet.

В текущем сезоне 25-летний англичанин сыграл за «Манчестер Юнайтед» 23 матча во всех турнирах, забил 12 голов и отдал четыре результативные передачи.