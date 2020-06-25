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«Ливерпуль» не стал продлевать контракт с Клайном. Игрок покинет клуб 1 июля

25 июня 2020, 17:59
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Защитник «Ливерпуля» Натаниел Клайн покинет клуб по окончании июня, сообщается на официальном сайте мерсисайдцев.

У 29-летнего англичанина заканчивается контракт 30 июня, клуб принял решение не продлевать его.

В текущем сезоне Клайн не провел ни одной игры за «Ливерпуль» — летом 2019 года он получил разрыв крестообразных связок колена. Англичанин выступал за клуб с 2015 года, а с января до лета 2019 года был арендован «Борнмутом».

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