«Ливерпуль» не стал продлевать контракт с Клайном. Игрок покинет клуб 1 июля
25 июня 2020, 17:59
Защитник «Ливерпуля» Натаниел Клайн покинет клуб по окончании июня, сообщается на официальном сайте мерсисайдцев.
У 29-летнего англичанина заканчивается контракт 30 июня, клуб принял решение не продлевать его.
В текущем сезоне Клайн не провел ни одной игры за «Ливерпуль» — летом 2019 года он получил разрыв крестообразных связок колена. Англичанин выступал за клуб с 2015 года, а с января до лета 2019 года был арендован «Борнмутом».
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...