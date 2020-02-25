«Лестер» предложит Фуксу новый контракт

«Лестер» предложит новый контракт защитнику Кристиану Фуксу, сообщает Goal.com.

По информации источника, руководство клуба и тренерский штаб команды хотят сохранить 33-летнего австрийца, чтобы тот делился опытом с молодыми футболистами. Нынешний контракт Фукса с «Лестером» истекает в конце июня 2020 года. Как пишет источник, сам игрок хотел уехать в МЛС по истечении контракта с английским клубом, но после разговора с главным тренером команды Бренданом Роджерсом изменил свое решение.

В сезоне-2019/20 Фукс провел за «лис» 14 матчей и не отличился результативными действиями. Он выступает за «Лестер» с лета 2015 года, вместе с командой он становился чемпионом Англии в сезоне-2015/16.