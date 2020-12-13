Лэмпард считает смешным то, что его команду называют фаворитом сезона в АПЛ

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард считает, что его команду рано называть фаворитом чемпионата Англии.

— Сезон очень длинный, — приводит Goal слова Лэмпарда. — Кто-то уже говорит, что у нас самый сильный состав и мы фавориты сезона. Это смешно. Посмотрите, кто выигрывал чемпионат в последние 2-4 года. В составах этих команд бомбардиры, забивающие по 30-40 мячей в год, полузащитники, которые выигрывали несколько титулов. У нас тоже есть сильные футболисты, но они еще молоды.

«Челси» с 22 очками занимает 3-е место в турнирной таблице чемпионата Англии после 12 туров.