Когда Зинченко забьет за "МС"? В Уфе знают

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов в интервью "СЭ" поделился впечатлениями о выступлении экс-игрока своей команды, полузащитника "Манчестер Сити" Александра Зинченко в матче с "Челси" (6:0) в 26-м туре чемпионата Англии. Украинец провел на поле 90 минут и сделал две результативные передачи.

– Очень порадовался за Сашу, – сказал Газизов. – Прекрасно действовал, чувствовал себя на поле абсолютно как игрок стартового состава. Но не назвал бы это подвигом – он просто выполнил свою работу. При этом было видно, что против "Челси", большой команды, Зинченко смотрелся уверенно.

– У него не так много матчей в основе – как считаете, почему на этот раз ваш бывший хавбек попал в стартовый состав на такую ответственную встречу?

– Зинченко заслужил это доверие своей работой на тренировках. Даже если Саша не проходит в число первых одиннадцати, то трудом доказывает состоятельность. Наверняка делает определенные выводы и улучшает игру. Это говорит о том, что никогда не нужно опускать руки.

– Как считаете, в голевых пасах Зинченко есть что-то наигранное на занятиях "МС"?

– Это клуб высочайшего уровня, где собраны большие футболисты. Видно, что они отрабатывают комбинации, хотя, конечно, присутствует и элемент импровизации. Это настоящее мастерство.

– Пас на Стерлинга вышел более эффектным, чем на Агуэро?

– Мне понравилось, как Саша распорядился обоими моментами. И, вообще, как подключался весь матч к атакам, как выглядел в общей игре, в том числе – в защите. Почти не ошибался. Хотя по-прежнему утверждаю, что классический левый полузащитник – не совсем позиция Зинченко. Я вижу его в другой роли, мне кажется, что это более атакующий исполнитель.

– Но защите против "Челси" отработал здорово.

– Это доказывает, что Саша готов работать и развиваться во всех компонентах. Мне кажется, что он интереснее в атаке, а вот Гвардьола видит его в защите. Но это говорит о разноплановости игрока.

– Зинченко особенно не жалуется на свою роль.

– Весь – пока небольшой – путь Саши в футболе говорит о том, что нужно работать, работать и работать.

– Когда ждать его голов в составе "МС"?

– Это зависит от тренерского штаба. Нужно работать и бороться за место в составе, доказывать. Мы всегда болеем за Сашу, ведь внесли вклад в его развитие и всегда будем считать его своим. (Игорь Новиков)​

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